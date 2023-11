PSG : un autre titulaire que Zaïre-Emery s'est blessé en sélection

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La trêve internationale du mois de novembre aurait coûté cher au Paris Saint-Germain. Après Warren Zaïre-Emery, victime d’une grosse entorse de la cheville droite avec les Bleus et out jusqu'à la fin de l'année 2023, c'est Marquinhos qui s'est blessé.

Marquinhos déjà forfait pour Monaco et incertain pour Newcastle

Le capitaine parisien s'est blessé aux ischios de la jambe gauche dans la nuit de mardi à mercredi lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et l'Argentine (0-1). D'après Eric Frosio, correspondant au Brésil pour L'Équipe, France Football et Canal+, le défenseur central brésilien serait d'ores et déjà forfait pour le choc ce vendredi contre l'AS Monaco et serait incertain pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions face à Newcastle, qui aura lieu mardi prochain.

Marquinhos nous raconte comment il s’est fait mal à l’ischio de la cuisse gauche, contre l’Argentine. C’est mort pour Monaco, vendredi et ça semble compromis pour Newcastle, mardi prochain #BRAARG #PSG pic.twitter.com/gfd3spzfTg — Eric Frosio (@froz91) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life