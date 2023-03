PSG : communiqué cinglant du CUP qui veut rencontrer al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

On les trouvait étonnement calmes... Alors que leur club s'était fait sortir de la Coupe de France par l'ennemi marseillais et de la Champions League par le Bayern Munich dès les 8es de finale, les ultras du PSG avaient continué d'animer leur tribune, à domicile comme à l'extérieur, sans (trop) faire part de leurs griefs. En fait, ils attendaient juste le moment propice. Et ce moment est arrivé, en pleine trêve internationale. Le CUP vient de publier un communiqué dans lequel il pointe du doigt la politique du club et demande un rendez-vous à Nasser al-Khelaïfi.

Podcast Men's Up Life

"Politique sportive sans réelle direction"

"Les saisons passent et se ressemblent … Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour autant, nous avons décidé de maintenir pour l’heure notre soutien en tribune, les joueurs n’ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d’un effectif mal construit, d’une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. Nous continuerons donc notre soutien jusqu’à ce que le 11e titre de champion de France, qui se veut historique, soit acquis à notre club."

"Cependant, nous n’entendons pas attendre l’annuelle annonce de changement de stratégie, sans effet, claironnée par voie de presse par notre président. Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le Président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années."

🚨 I #PSG : Le CUP 🔴🔵 demande officiellement à rencontrer Nasser Al-Khelaïfi 🇶🇦



Le communiqué avec les revendications en intégralité ici ➡️ https://t.co/vShe52OZ0H pic.twitter.com/kUIGVGHf5R — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 25, 2023

Pour résumer Très remonté par les mauvais résultats du début d'année, le Collectif Ultras Paris a attendu la quinzaine internationale pour publier un communiqué dans lequel il fustige la politique du club. Et demande à rencontrer le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, pour lui exposer la liste de ses griefs.

Raphaël Nouet

Rédacteur