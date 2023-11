PSG, équipe de France : Pierre Ménès félicite Mbappé et prévient les Bleus d'un danger imminent

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La France a obtenu le plus gros succès de son histoire hier contre Gibraltar (14-0) à Nice, et Pierre Ménès a salué la prestation de Kylian Mbappé, auteur de 3 buts et 3 passes décisives. "Ce match a permis à Mbappé d'atteindre les 300 buts en carrière alors qu'il n'a pas encore 25 ans. C'est absolument vertigineux".

Attention à la Grèce

Et à Ménès d'ajouter, sur le déplacement des Bleus en Grèce... "Maintenant il faudra être sérieux en Grèce où on imagine l'accueil. Il faut se souvenir que c'est une équipe qui nous avait beaucoup gênés à l'aller."

France-Gibraltar : "analyse" du "match"



Que retenir de ce déluge de buts ? Voyons ça ensemble...https://t.co/X58eetgzcY via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 18, 2023

