Équipe de France, PSG : Thierry Henry chambre Warren Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pas encore majeur mais déjà chez les Bleus ! Comme attendu, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, a été appelé pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France pour le rassemblement du mois de novembre. "Je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné en équipe de France pour la première fois. Je suis très content et très heureux", a commenté le joueur de 17 ans.

"J'espère qu'il me dira quand même bonjour à Clairefontaine"

Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets, a réagi : « On est là pour l'équipe de France A. Le but c'est que Warren monte et reste. J'espère qu'il me dira quand même bonjour à Clairefontaine (sourire). Warren le mérite par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte. » Une réaction à la "Titi" !

Podcast Men's Up Life