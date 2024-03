PSG : Ethan Mbappé se fait draguer

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé fait plus que jamais la Une des médias, en France comme en Espagne, avec ses relations qui se tendent avec Luis Enrique. Si la star est sur le départ au PSG, l'avenir de son petit frère Ethan reste incertain, lui qui pourrait marcher sur les traces de son aîné et rejoindre le Real Madrid. A 17 ans, le milieu de terrain possède la double nationalité franco-camerounaise. Et le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o, lui a fait un petit appel du pied dans un entretien à France24, sur Youtube.

Eto'o sous le charme

"Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon. Le voir jouer pour le Cameroun ? On sollicite beaucoup de joueurs mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer. Mais beaucoup plus que d’essayer d’avoir les binationaux, nous continuons à travailler pour rendre notre championnat attractif afin d’avoir des locaux qui mériteraient de jouer pour notre équipe nationale", a confié l'ancien attaquant.

