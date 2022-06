PSG : Georgina Rodriguez affiche des formes à rendre Wanda Nara folle de jalousie

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Pendant les vacances des footballeurs, si ces derniers ne font pas parler d'eux sur le marché des transferts, leurs compagnes s'en chargent pour s'illustrer sur les réseaux sociaux, rivalisant toutes de séduction avec leurs photos de vacances. Si Wanda Nara est passée maître en la matière, Georgina Rodriguez n'est pas en reste.

Lors de ses vacances en Espagne, Cristiano Ronaldo a perdu une voiture à deux millions d'euros mais peut se consoler auprès de sa dulcinée qui semble savourer sa virée en bateau. Le mannequin affiche ses formes sur Instagram et fait oublier les rumeurs autour de son homme et de son avenir.

Pour résumer

