PSG : Kolo Muani envoie un message salé à Luis Enrique

Ce lundi, l'équipe de France a, une nouvelle fois, battu la Belgique. Dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des Nations, les Bleus sont venus à bout de leurs voisins, non sans mal. Youri Tielemans a raté un penalty (23ème), mais Randal Kolo Muani n'a pas tremblé au moment de frapper le sien (35ème). Même si Loïs Openda égalisait juste avant la mi-temps, ce même Kolo Muani redonnait l'avantage aux siens peu après l'heure de jeu. Le Parisien a fait de la Belgique sa victime préférée, et affiche une très belle forme en équipe de France, bien loin de celle au PSG. Peu utilisé par Luis Enrique, l'attaquant a fait passer un message à son coach après la rencontre face aux Diables Rouges.

Randal Kolo Muani veut réussir à jouer sur les deux tableaux

"La confiance du coach ici (Didier Deschamps) fait plaisir, mes coéquipiers me soutiennent énormément dans cette phase difficile. C'est aussi un travail sur moi-même, je dois garder la tête sur les épaules, continuer à travailler et ne rien lâcher. Le coach m'aide et me parle beaucoup par rapport à ça. C'est à moi de continuer à travailler et de changer la donne. [...] J'aimerais faire aussi bien dans les deux équipes. C'est à moi de travailler et de rester dans ma bulle. C'est seulement du travail. En club, le coach m'utilise différemment. Ça ne me dérange pas. Je dois rester focalisé sur moi-même. Le sélectionneur me fait confiance. J'espère que le coach me fera confiance en club. Je dois continuer à travailler tout simplement", a déclaré le joueur de 25 ans au micro de TF1, dans des propos rapportés par Le Figaro.

"Vous êtes confiant à l'idée de faire ce genre de performance avec le PSG cette saison ?"



