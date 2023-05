PSG : l'Emir Al-Thani invité à trancher pour l'escapade de Messi en Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En partant honorer ses obligations contractuelles à Riyad en Arabie Saoudite, Lionel Messi a allumé un nouveau feu au PSG... Et mis en avant les courants de pensées contradictoires qui agitent le club. Alors que RMC assurait plus tôt dans la journée que Lionel Messi ne serait probablement pas sanctionné pour son escapade non autorisée et ce malgré le silence radio du PSG, L'Equipe est loin d'être aussi catégorique.