PSG - Mercato : l'état de santé de Wanda Nara pourrait décider de l'avenir d’Icardi

Wanda Nara inquiète Mauro Icardi. Auteur d'une belle saison dernière à Galatasaray, l'attaquant argentin devrait définitivement rejoindre le club stambouliote et quitter le PSG cet été. Si l'affaire est sur le point de se conclure avec un transfert estimé aux alentours de 10 millions d'euros, l'ancien joueur de l'Inter Milan risque tout de même de porter un autre maillot dans les prochains mois.

Wanda malade, Icardi veut rentrer en Argentine

Il y a quelques jours, sa compagne Wanda Nara a été hospitalisée en Argentine pour examens médicaux alors que des rumeurs d'une possible leucémie ont circulé. La mannequin argentine a d'ailleurs rapidement confirmé son séjour à l'hôpital sans donner de détails sur son état de santé. Une situation suffisamment préoccupante pour Mauro Icardi qui envisagerait de se faire prêter dans son pays natal ces six prochains mois afin de rester au chevet de sa compagne et agent, aux côtés de ses enfants, explique Marca. Les Newell's Old Boys feraient partie des clubs intéressés selon TyC Sports tandis que ce choix n'impacterait pas sa signature à Galatasaray. Icardi reviendrait pour le début de la saison en Argentine, en attendant une évolution de l'état de santé de Wanda Nara.

