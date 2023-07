PSG : hospitalisée pour une possible leucémie, Wanda Nara sort du silence

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Samedi dernier, la presse argentine a annoncé que Wanda Nara serait hospitalisée pour une possible leucémie, qui est un cancer prenant naissance dans les cellules souches du sang. Deux jours après qu'on ait appris cette terrible nouvelle, la compagne et agent de Mauro Icardi est sorti du silence afin de donner des nouvelles sur son état de santé. La mannequin argentine n'a confirmé aucun diagnostic.

"Je garderai le diagnostic dans mon intimité"

"Bonjour à tous, je suis là après quelques jours de repos, et je veux vous dire un peu ce qui s’est passé. Mercredi, j'ai décidé par moi-même de faire une analyse de routine, comme je le fais habituellement à chaque fois que je voyage ou une fois par an. Certaines valeurs ont mal tourné et j'ai pris la décision d'être hospitalisé pour compléter avec d'autres bilans de santé qui se sont bien passés. Jeudi, également seul, je me suis retiré de cette clinique pour poursuivre mes études dans un lieu spécialisé. Je l'ai fait dans le but d'apporter plus d'informations aux résultats de mes premières études. Comme toute maman, j’ai essayé de cacher à mes enfants mes peurs et mes angoisses. Surtout parce que je n’avais pas encore de diagnostic précis. Malheureusement, vendredi, un journaliste a confirmé un diagnostic que je n’avais pas moi-même. La médecine n’est pas exacte et à ce moment-là n’avait pas dépassé 24h de ma première étude. Mes enfants ont toujours tout appris de moi, j’ai toujours parlé, et ça ne faisait pas exception. Mais j’aurais choisi de le faire avec plus de résultats et d’études en main, et surtout avec mon temps. Je remercie ma famille, chaque ami et chacun d’entre vous de m’avoir montré l’amour que vous avez pour moi. Je suis déjà chez moi, en attente d’autres examens et suivant les indications des professionnels qui m’accompagnent. Je le garderai dans mon intimité, surtout pour protéger mes enfants", s'est longuement confié Wanda Nara sur Instagram.

Podcast Men's Up Life