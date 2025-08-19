OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
ASSE : Larsonneur a fait taire des bouches, une stat parle pour lui

ASSE : Larsonneur a fait taire des bouches, une stat parle pour lui
Laurent Hess
19 août 2025

Décisif contre Rodez, le gardien de l’ASSE a fait taire certaines critiques.

On ne sort pas indemne d’une saison à 77 buts encaissés lorsqu’on est gardien de but… Gautier Larsonneur a perdu un peu de crédit auprès des supporters stéphanois et les critiques ont été assez vives après le 3-3 concédé à Laval lors de la 1ere journée de Ligue 2. Mais Larsonneur, en passe de prolonger son contrat, a réalisé une bonne prestation samedi contre Rodez (4-0), avec notamment un arrêt du pied en fin de première mi-temps qui a empêché Rodez de revenir à 1-1. « Larsonneur fait une parade impressionnante juste avant la pause, si on arrive à marquer et si on a plus d’efficacité sur nos actions, le match peut changer, ça a pris une autre tournure en deuxième, c’est malheureux », a commenté Raphaël Lipinski, le joueur du RAF.

25 cleen sheets en 53 matches de L2 avec l’ASSE

Cette victoire permet à l’ASSE de s’installer à la 1ere place de la Ligue 2. Et à Larsonneur de redorer son blason comme le fait remarquer Poteaux Carrés, en glissant notamment une stat à son avantage… « S’il n’a réussi que 5 clean sheets (dont 3 contre les 2 autres relégués) en 38 matches la saison passée, Gautier Larsonneur arrive souvent à garder sa cage inviolée dans l’antichambre de l’élite. Avec un poil de réussite (il a été sauvé par son poteau à la 17e minute), le natif de Saint-Renan (Finistère) y est parvenu hier pour la 25e fois en 53 matches joués en L2 avec l’ASSE. S’il a été très peu sollicité ce samedi soir face à de faibles Ruthénois, le capitaine stéphanois a su sortir LA parade juste avant la mi-temps. Bravo Larso ! »

