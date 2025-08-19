OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
ASSE Mercato : double problème avec Batubinsika

Dylan Batubinsika en action lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Poussé vers la sortie, Dylan Batubinsika est encore loin d’avoir quitté l’ASSE, notamment en raison de ses envies et parce que ses courtisans ne veulent pas payer d’indemnité.

L’AS Saint-Etienne a réalisé un recrutement cinq étoiles en déboursant plus de 20 M€, nouveau record pour un club de Ligue 2. Mais pour limiter la casse au niveau financier, la priorité est désormais de vendre. Ce qui n’est pas le plus facile, notamment dans le cas de Dylan Batubinsika. Ce mardi, Le Progrès explique que le défenseur central, sur lequel le club ne compte plus, a bien des courtisans. Mais les Européens, parmi lesquels le Panathinaïkos et Anderlecht, ne veulent pas payer l’indemnité réclamée par les Verts. Et la péninsule arabique n’est pas une destination prisée par le joueur.

L’ASSE contrainte de revoir ses attentes à la baisse ?

Le quotidien régional ne précise pas le montant de l’indemnité souhaitée par l’ASSE. Mais sur Transfermarkt, elle n’est que de 1,2 M€, une somme vraiment dérisoire, même pour des clubs belges et grecs. Si cette situation devait perdurer au-delà du 1er septembre, jour de clôture du mercato en Europe, Batubinsika pourrait-il revoir sa position et accepter une offre exotique ? Et après cela, l’AS Saint-Etienne et Eirik Horneland auraient-ils la volonté de réintégrer le défenseur central à l’effectif ?

La solution risque de passer par une baisse de l’indemnité réclamée par l’AS Saint-Etienne. Mais cela ne devrait se faire que dans les dernières heures du mercato…

ASSEMercato
