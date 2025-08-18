ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les chiffres de l’espoir d’une nouvelle histoire »

Didier Bigard se réjouit de la victoire de l’ASSE contre Rodez (4-0), et de l’efficacité dont on su faire preuve les Verts, dans les deux surfaces.

« Ce n’est pas tous les week-ends qu’une équipe leur mettra trois buts ». Cette réflexion d’un proche du club qui n’a pas besoin de la panoplie complète et dernier cri de la Boutique des Verts pour afficher ses couleurs, coulait du bon sens de son expérience. C’était aussi une réponse sans sourire à un trait d’humour d’un autre confrère qui partage passion et devoir entre Lyon et Saint-Étienne. « Faudra-t-il que l’équipe stéphanoise marque quatre fois pour espérer l’emporter? » s’interrogeait-il à l’évocation des premiers ratés défensifs de la saison, à Laval (3-3), et avant le coup d’envoi à domicile samedi. Nul besoin d’un décodeur pour entrevoir l’ombre du précédent exercice et de ses 77 buts encaissés. Un record que le service com préfère mettre sous le tapis de celui que les supporters sont en train de battre avec plus de 20000 abonnés et 33000 spectateurs pour cette première à Geoffroy-Guichard. On a tout dit, tout entendu, tout écrit et lu sur la magie de ce stade, mais là, on n’est plus sur des clichés tirés de l’Histoire. On se penche sur une nouvelle page qui n’a pas besoin d’autre grandiloquence que celle des chiffres qui sont ceux de l’espoir d’une nouvelle histoire.

Passion rime avec pression à l’ASSE

De quoi rappeler qu’ici plus qu’ailleurs la pression rime avec passion, ce qu’Irvin Cardona a pu assimiler entre bonheur et désillusion, entre une montée rêvée et une descente cauchemardesque. « Je pense que les supporters n’attendaient pas moins que ce qu’on a montré ce soir » a-t-il commenté, conscient de l’attente des kops comme de ceux qui viennent pour assister à leurs tifos autant qu’au feu d’artifice à la hauteur des espoirs et d’un budget surdimensionné pour la Ligue 2. Le troisième buteur de la soirée ne s’y est pas trompé en ajoutant « il faut qu’on continue comme ça », comme ne s’est pas mépris notre ami en pronostiquant que tous les adversaires des verts ne connaîtraient pas la même réussite que les Lavallois. Et notre autre confrère a pu savourer en criant quatre fois « But à Geoffroy-Guichard », But pour les Verts bien sûr, efficaces dans les deux surfaces, spectaculaires et pleins de promesses. À tenir. »

Didier Bigard