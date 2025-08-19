RC Lens Mercato : ça brûle pour Mamadou Sangaré, le Rapid Vienne confirme

Attendu ce mardi à Lens pour y passer sa visite médicale et s’engager avec le Racing dans la foulée, le milieu malien Mamadou Sangaré (23 ans) a été dispensé de rassemblement par le Rapid Vienne.

Alors qu’Andy Diouf devrait quitter le club d’ici la fin du mercato, lui qui s’est déjà mis d’accord avec le Napoli, le RC Lens tient son remplaçant. Il s’agira, sauf problème à la visite médicale, de Mamadou Sangaré. Ce milieu malien de 23 ans est attendu dans les prochaines heures en Artois. Son club actuel, le Rapid Vienne, l’a autorisé à quitter l’Autriche pour l’étranger, sans préciser la destination, dans le cadre d’un futur transfert.

Le remplaçant de Diouf à un tarif largement inférieur

Le Rapid doit disputer un barrage de Ligue Conférence contre l’ETO Gyor. Sangaré n’a pas été retenu pour cette partie. Cela laisse toute latitude au Racing pour finaliser son arrivée. L’indemnité du transfert devrait tourner aux alentours de 5-6 M€. Soit cinq fois moins que ce que s’apprête à récupérer le Racing pour la vente d’Andy Diouf.

Âgé de 23 ans, Mamadou Sangaré a été recruté au pays par le RB Salzbourg en 2020. Il a multiplié les prêts dans des clubs autrichiens et belges pendant quatre ans, avant d’être vendu au finaliste de la Coupe des Coupes 1996, avec qui il a explosé.