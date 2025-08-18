RC Lens Mercato : départs en vue pour Fulgini et Agbonifo

Poussés vers la sortie, les deux offensifs devraient quitter le RC Lens d’ici la fin, du Mercato.

La Voix du Nord fait le point ce lundi sur la situation d’Angelo Fulgini et de Jeremy Agbonifo, deux joueurs qui n’entrent plus dans les plans du RC Lens. Selon le média, « Angelo Fulgini a des contacts avec des clubs français et étrangers, il semble que Jeremy Agbonifo se dirige vers un club à l’étranger ».

Le RCL veut limiter la casse avec Agbonifo

L’enjeu est de taille pour le Suédois puisque le RCL l’avait acheté cet hiver au BK Häcken pour 6,5 millions d’euros et qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2028. « La différence par rapport aux autres, c’est que c’est un jeune qui vient de l’étranger, a expliqué Pierre Sage. Personne ne parle sa langue maternelle. Donc il parle en anglais avec quelques anglophones ou quelques Français qui s’essayent à l’anglais. Mais ça crée déjà une difficulté sociale pour lui. Après, c’est un joueur qui a du potentiel. Mais il va falloir qu’il comprenne vraiment quel rôle il a à jouer et quelle opportunité il a à saisir dans ce projet-là. Et je pense qu’aujourd’hui, ce n’est pas encore suffisamment clair pour lui. » Plutôt clair… Agbonifo s’entraîne depuis plusieurs jours avec la réserve lensoise. « Les différentes parties ont convenu qu’un départ était la meilleure des solutions possibles. L’optimisme semble de mise », précise La Voix du Nord.