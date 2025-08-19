OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
Real Madrid : les débuts de Mbappé et des Merengue en Liga menacés par un tapis vert !

Kylian Mbappé au milieu de ses partenaires lors d'un entraînement du Real Madrid.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Ce soir, le Real Madrid débute sa campagne de Liga par un match à domicile contre l’Osasuna Pampelune. Aligner la recrute Franco Mastantuono pourrait coûter très cher aux Merengue.

Ce soir, le Bernabeu retrouve ses favoris pour les débuts du Real Madrid en Liga. Ce sera contre l’Osasuna Pampelune, qui ne devrait pas manquer de déposer une réserve si Franco Mastantuono dispute la moindre seconde de ce match ! En effet, hier dans El Chiringuito, on a appris que l’inscription du jeune Argentin dans la réserve de la Maison Blanche posait problème et pourrait se retourner contre les Merengue, sous la forme d’une défaite sur tapis vert !

Le Real a clairement voulu contourner le règlement

Un spécialiste du règlement du football espagnol a expliqué que celui-ci est très clair : si un club de Liga inscrit l’une de ses recrues dans son équipe réserve dans le seul but de laisser de la place dans son effectif pour d’autres renforts, alors il commet une infraction et risque une lourde sanction. Et c’est clairement le cas du Real Madrid avec Franco Mastantuono. L’Argentin, arrivé de River Plate, a eu le droit, le jour de son anniversaire, a une présentation classique pour un nouveau joueur de l’équipe première du Real Madrid. Les recrues appelées à renforcer la Castilla ne posent pas avec Florentino Pérez devant les trophées du club et n’ont pas le droit à une conférence de presse.

L’une des preuves de ce tour de passe-passe réside dans le numéro de maillot de Mastantuono, le 30. Les numéros 25 à 30 sont réservés aux joueurs des équipes réserves promus dans l’effectif des clubs pour la Liga. Exactement comme le Barça et Lionel Messi il y a plus de 20 ans. C’est d’ailleurs en hommage à son idole que Mastantuono a choisi ce numéro. Sauf que La Pulga arrivait réellement de la Masia, ce qui n’est pas le cas du néo-Merengue. Le spécialiste du règlement est formel : si Mastantuono joue ce soir, l’Osasuna aura 24h pour déposer une réserve qui pourrait lui rapporter les trois points, quel que soit le résultat final !

