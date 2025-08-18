Real Madrid Mercato : coup de théâtre pour Rodrygo, il est signé Xabi Alonso !

Selon Xabi Alonso, la tendance n’est pas au départ pour Rodrygo, au Real Madrid.

Un départ de Rodrygo est évoqué depuis le début de l’été au Real Madrid. Après Tottenham, Arsenal et Manchester City songeraient sérieusement à passer à l’action pour recruter le Brésilien.

Du côté du Real Madrid, la porte ne serait pas totalement fermée. Les Merengues accepteraient de discuter si – et seulement si – le joueur exprimait le souhait de partir. Le tarif demandé serait d’environ 100 millions d’euros, un montant accessible pour les champions d’Angleterre, connus pour frapper fort lorsqu’ils ciblent un joueur précis.

« Bien sûr que je compte sur Rodrygo, à 100% ! »

Seulement, Rodrygo a repris l’entraînement et débuté la saison avec le Real, et il a fait comprendre qu’il avait l’intention d’y rester. Ce qui ne semble pas du tout déranger Xabi Alonso. En conférence de presse ce lundi, le Basque a évoqué le dossier. « Il y a beaucoup de rumeurs depuis le début de l’été mais je vois Rodrygo, il se sent bien. Je compte sur lui, comme sur tout le monde. Bien sûr que je compte sur Rodrygo, à 100% ! » Plutôt clair !