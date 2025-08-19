OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
FC Nantes : Kombouaré se prend 2 tacles à cause de Castro

Antoine Kombouaré lors de son dernier match sur le banc du FC Nantes.
Raphaël Nouet
18 août 2025

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro a imposé des méthodes d’entraînement et de communication qui tranchent avec celles de son prédécesseur, Antoine Kombouaré. Et cela plaît à beaucoup…

Parti à l’intersaison alors qu’il lui restait une année de contrat, Antoine Kombouaré ne sera pas regretté au FC Nantes. Des supporters à la direction en passant par les joueurs, plus personne ne supportait le jeu et les méthodes du Kanak. Anthony Lopes a été le premier à expliquer combien les méthodes de Luis Castro constituaient un bol d’air frais pour les Canaris. Le gardien a en effet déclaré que le nouvel entraîneur misait énormément sur le jeu, ce qui constituait une vraie différence avec la saison dernière.

Castro reste tard quand Kombouaré préférait aller au golf

Dans son édition de mardi, L’Equipe y est allé d’une révélation fracassante : Luis Castro arrive tôt le matin à l’entraînement, aux alentours de 7h, et il est souvent le dernier à en repartir. Alors que Kombouaré, lui, avait plutôt tendance à être le premier à quitter la Jonelière pour aller faire du golf. En interne, cela faisait grincer les dents des dirigeants. Le professionnalisme du Portugais impressionne et, surtout, donne l’impression que la direction a fait le bon choix en tournant la page Kombouaré.

Un autre tacle est arrivé de l’insider Emmanuel Merceron sur X : « Je viens de lire le papier de l’Equipe sur la méthode Castro. Intéressant de lire que sur le cas Radakovic, Castro assume son erreur et ne jette pas sa cellule sous le bus. Pas dit que l’entraineur précédent aurait eu cette classe ». Antoine Kombouaré en prend encore pour son grade. Dans son comportement comme dans sa tactique, le Kanak avait fini par user la patience de tous !

