PSG : les 4 Parisiens sortent du silence sur la polémique du chant injurieux contre l’OM !

Convoqués par la Commission de discipline pour la session du 5 octobre et sous le coup d’une suspension après avoir repris les chants homophobes des Ultras parisiens lors du dernier PSG – OM (4-0), Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont publié des excuses sur les réseaux sociaux. La fiche du PSG sur But! Football Club Une semaine plus tard, les excuses tombent ! Remerciant les supporters pour leur soutien, les quatre hommes ont reconnu s’être « laissés porter par l’euphorie » et ont « présenté (leurs) excuses », soulignant le devoir d’exemplarité qu’ils se devaient d’avoir. Une manière de faire amende honorable pour éviter une trop lourde suspension ? Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi et Ousmane Dembele présentent leurs excuses apres les chants entonnés contre l’OM. 🙏 pic.twitter.com/kGO3WYw19z — Footballogue (@Footballogue) October 1, 2023 🔴🔵 Au tour de Randal Kolo Muani de publier le message d’excuses partagé plus tôt par Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa.



Les quatre joueurs convoqués devant la commission de discipline de la LFP ce jeudi se sont donc tous excusés pour leurs chants après PSG-OM ! pic.twitter.com/WVIOc9bhlY — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Rattrapés par la police des terrains, Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont publié un communiqué commun suite à PSG - OM. Les quatre hommes ont présenté leurs excuses pour avoir repris un chant injurieux.

Alexandre Corboz

Rédacteur