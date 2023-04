PSG - Lorient : Paris craque encore, Hakimi fautif, Mbappé filou... Les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Donnarumma (4) : s'il n'est pas franchement fautif sur les buts, l'Italien n'est pas décisif non plus.

Hakimi (0) : un tacle d'assassin sur Faivre (5e), une semelle pour récolter un second carton jaune quinze minutes plus tard (20e) et le Marocain a été renvoyé au vestiaire par Monsieur Brisard. Un déserteur !

Marquinhos (4) : agacé d'évoluer à droite du trio défensif, le capitaine du PSG a fait ce qu'il a pu mais il était nerveux et à logiquement pris un carton jaune (51e).

S.Ramos (5,5) : pas le plus mauvais des Parisiens ce dimanche mais il a dû beaucoup écopé, plombé par un côté gauche défaillant. Il aurait pu marquer de la tête (59e).

Danilo (5) : comme d'autres, le Portugais dépanne à un poste qui n'est pas le sien et cela a ses limites même si on ne peut pas franchement dire qu'il était le plus mauvais sur le pré. Il aurait pu être le héros si son coup de casque n'avait pas fini sur la tête de Mvogo (67e). Remplacé par Zaïre-Emery (78e).

Bernat (3) : baladé naïvement par Kalulu sur l'ouverture du score, une nouvelle fois enrhumé par Faivre sur le deuxième but, l'Espagnol était à la ramasse. Logiquement remplacé par N.Mendes (56e), victime d'une nouvelle blessure musculaire dans le money-time.

C.Soler (3) : le « Casper » valencian n'a pas marqué davantage de points aujourd'hui que sur le reste de la saison. A cédé sa place à F.Ruiz (46e, 5) pour la réorganisation tactique de la mi-temps. L'ancien Napolitain a raté une belle occasion en début de seconde période (53e).

Verratti (3) : le « petit hibou » a été promené par Romain Faivre sur le 2-1 lorientais (39e). On voit que l'Italien n'est pas au meilleur de sa forme... mais il a pris son habituel carton jaune pour un vilain geste sur Abergel (73e).

Vitinha (4) : plus jeune Parisien au coup d'envoi, le Portugais a été le milieu parisien le plus actif. Volontaire à défaut d'être inspiré, il a cédé sa place à Ekitike (65e), invisible.

Messi (3) : comme toujours, l'Argentin a marché au milieu du terrain et a tenté d'allumer le feu de par quelques éclairs. Le septuple Ballon d'Or n'avait pas la magie ce dimanche. Ni sur ses prises de balle, ni sur ses coups de pied arrêtés...

Mbappé (6) : certains seront agacé par son attitude et son manque de fair-play sur le but gag inscrit face à Mvogo (29e) mais le Bondynois est un chasseur de but et ce dimanche, il a inscrit son « N°23 » en L1. Encore une fois le Parisien le plus dangereux sur le pré.

Note du match : 10/20

Homme du match : Achraf Hakimi (0)