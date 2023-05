PSG - Mercato : la réaction de Marquinhos après sa prolongation !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C’était attendu, c’est officiel depuis ce vendredi matin. Marquinhos a prolongé au PSG jusqu’en juin 2028. Une bonne nouvelle pour les Parisiens qui vont pouvoir compter sur le joueur qui est au club depuis ses 19 ans. Dans le communiqué publié par le club de la capitale, l’international brésilien n’a pas caché sa satisfaction.

« Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir ».

Un choix validé par Nasser

Le président du PSG est heureux de pouvoir compter sur Marquinhos pour les prochaines années. « Dès le premier jour, il a fait preuve d'un grand dévouement et d'un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels. Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble au fur et à mesure que l'histoire de Marquinhos se poursuivra avec le PSG », a commenté Nasser Al-Khelaïfi dans ce même communiqué.