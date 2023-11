PSG - Mercato : le Barça, Neymar, son maillot, l'anecdote savoureuse de Messi sur son passage à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lorsque deux phénomènes majeurs du football mondial se retrouvent à converser dans une vidéo, cette dernière fait nécessairement le buzz. C'est donc ce qu'il s'est produit avec Zinédine Zidane et Lionel Messi, réunis par un sponsor commun. Et si les deux hommes ont échangé sur bon nombre de sujets, la Pulga est entre-autres revenu sur son arrivée au PSG il y a plus de deux ans.

Le numéro de ses débuts

Avec une anecdote croustillante sur son numéro de maillot. Comme vous le savez, sans doute, la Pulga ne portait pas le traditionnel numéro 10 à Paris. On sait désormais pourquoi.

"Quand j’étais à Paris, je ne portais pas le numéro 10. J’étais habitué à toujours porter ce numéro avec toutes ces années passées à Barcelone et avec la sélection. Même si ça n’a pas été un problème pour moi, ça m’a quand même manqué de ne pas porter "mon numéro" parce que je l’avais porté toute ma vie, mais c’était OK. Mais je me suis habitué. Et le numéro 30 était spécial pour moi aussi. J’ai commencé ma carrière avec le 30."

Podcast Men's Up Life