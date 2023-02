PSG : Mourinho a déjà donné sa réponse à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La maison PSG est en feu ! Mauvais résultats, mercatos décevants, conflits en interne… Le mois de février 2023 des Parisiens n’est pas le meilleur sous l’ère QSI. Le directeur du football, Luis Campos et le coach, Christophe Galtier sont sur la sellette seulement quelques mois après leur arrivée. Si la presse affirme que Luis Campos prépare déjà le mercato estival, il serait plutôt surprenant de voir le Portugais rester à la tête du PSG. À la recherche d’un nouvel entraîneur, plusieurs noms ont déjà été évoqués comme celui de José Mourinho comme l’explique Foot Mercato.

Cependant, l’entraîneur de la Roma ne semble pas prêt à quitter le club italien pour un nouveau challenge, de plus, sa direction souhaite absolument le conserver. « Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat », a confié Pietro Berardi, le PDG de la Louve comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Reste à savoir la postion du coach portugais sur la question, lui qui ne manque de prétendants.