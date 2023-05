PSG : Messi a été à deux doigts de se faire virer !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Pour être allé honorer ses engagements avec l'Arabie Saoudite, en sa qualité d'ambassadeur du tourisme, Lionel Messi s'était attiré les foudres du PSG. Le club l'avait suspendu deux semaines. RMC revient sur cette affaire et révèle que le PSG a envisagé un licenciement pur et simple de l'Argentin !

Le club et le clan Messi ont rédigé un contrat sous seing privé avant de publier sa vidéo d'excuses

Sur l’entretien préalable à un licenciement, le club reprochait à Messi, dans un courrier, « son absence à l’entraînement du 1er mai mais aussi divers manquements », indique RMC. Qui ajoute : « Avec ces données, les avocats de Messi ont donc voulu négocier directement avec le club de la capitale que leur client reprenne les séances collectives. Pour en arriver là, les services du club et du clan Messi ont décidé de rédiger un contrat sous seing privé. Dans le texte, un accord validé par les deux parties : la Pulga fait des excuses et Paris l’accepte à l’entraînement, rien n’est dit sur les matchs. Le clan de l’attaquant craignait à ce moment-là que le club ne tienne pas sa parole en écoutant sa vidéo et en ne le laissant finalement pas accéder aux séances à Saint-Germain-en-Laye. Un vœu finalement réalisé lundi dernier avec entraînement individuel immortalisé et partagé par le PSG sur ses réseaux sociaux. »