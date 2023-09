PSG - OGC Nice : Dante donne raison à Mbappé pour son clash avec Moffi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Auteur de deux buts et d'une passe décisive, Terem Moffi a été le grand artisan de la belle victoire ce vendredi de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain (2-3). Au moment de célébrer son deuxième but, l'attaquant niçois a retiré son maillot devant les supporters parisiens. Une célébration qui a eu le don d'énerver Kylian Mbappé.

Dante recadre Moffi

Interrogé en zone-mixte sur Terem Moffi à l'issue de la rencontre, le défenseur central et capitaine des Aiglons, Dante, a tenu à recadrer son attaquant, allant dans le sens de Kylian Mbappé. "Il prend la profondeur, il joue avec l’équipe, il nous fait du bien. Seul point négatif, entre guillemets, c’est quand il a fêté le deuxième but. À cause de son carton jaune ? Oui, déjà le carton. C’est quelqu’un de très humble, il a beaucoup d’humilité. Il faut rester les pieds sur terre. C’est important ce qu’on dégage avec nos comportements. On joue contre l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce sont des choses qu’on doit peut-être corriger dans le futur. Par exemple, s’il prend un troisième carton jaune bientôt et qu’il loupe un match, ça ne nous conviendrait pas."

Podcast Men's Up Life