PSG : on en sait plus sur l’accident de Rico, Mbappé signe un record et ne l’oublie pas

L’état de santé de Sergio Rico (29 ans) préoccupe. Victime d’un grave accident de cheval hier en Espagne, le gardien du PSG est toujours dans un état préoccupant. Son entourage a donné de ses nouvelles.

Un diagnostic sous 48 heures

« 1) Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Malaga et de là à El Rocio, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie avec sa famille et ses amis, il se dirigeait vers la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a subi un malheureux accident à cause d’une charrette à mules et d’un cheval en fuite qui l’ont heurté. 2) Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour récupérer le maximum en recevant les meilleurs soins de toute l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocio. Nous devons agir avec prudence, surtout lors des prochains 48 heures. 3) Nous attendons des résultats sur son évolution médicale afin de pouvoir vous communiquer au plus vite l’amélioration de son état. 4) Nous apprécions les expressions d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui posent des questions sur l’état de Sergio.. Merci pour votre aide. »

Élu pour la quatrième fois consécutive meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP, hier à Paris pour un record devant Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mnappé n’a pas oublié de rendre hommage au gardien remplaçant du PSG : « Ce soir, il y a des choses plus graves, tout le club, tous les joueurs le soutiennent. »

Victime d'un accident de cheval dimanche et grièvement touché à la tête, le gardien du PSG Sergio Rico a été hospitalisé en urgence. Les médecins veulent attendre 48 heures avant de se prononcer sur d'éventuelles séquelles https://t.co/2pUrcHprRN pic.twitter.com/FN5P3pCuMF — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur