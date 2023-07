PSG : Sergio Ramos présente sa sœur et c’est une petite bombe !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Récemment parti libre du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos en a profité pour présenter un membre de sa famille sur Instagram. Dans la famille Ramos, je voudrais Mirian En effet, l’ancien joueur du Real Madrid a posté une photo à sa sœur, ce mardi. Mirian Ramos a trois enfants et semble bien être imprégné de la culture andalouse, région d'origine de la famille Ramos. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos) Podcast Men's Up Life Pour résumer En attente de retrouver un club, Sergio Ramos reste actif sur son profil Instagram. Il a d’ailleurs posté une photo à sa sœur. Mirian Ramos a trois enfants et semble bien être imprégné de la culture andalouse, d’où sont originaires les Ramos.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur