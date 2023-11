PSG, Real Madrid : Mbappé, Vinicius et Bellingham, symboles d'un football devenu fou

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La multiplication des graves blessures depuis le début de la saison est la conséquence directe du bouleversement du calendrier international pour faire de la place à la Coupe du monde au Qatar l'an dernier. Cela a fait tiquer la FIFPro, qui s'est lancée dans une grande étude pour essayer de faire réagir la FIFA. Le but étant d'abandonner les projets insensés comme le nouveau Mondial des clubs ou les Coupes du monde élargies.

Mbappé a joué 37% de minutes en plus que Henry au même âge

Dans cette étude, on apprend que les joueurs de football jouent beaucoup plus et beaucoup plus jeunes que leurs devanciers. Ainsi, Kylian Mbappé a un temps de jeu total 37% plus élevé que celui de Thierry Henry au même âge (24 ans). Pedri, lui, a joué 20% de minutes de plus que Xavi alors que Vinicius Jr a disputé 12.000 minutes de plus que Ronaldinho ! Mais celui qui explose tous les compteurs, c'est Jude Bellingham. A 20 ans, le milieu du Real Madrid a déjà pris part à 14.450 minutes. Au même âge, David Beckham n'en était qu'à 845. Michael Owen, phénomène de précocité, s'était arrêté à 9.187. Une fois et demi moins...

