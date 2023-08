PSG : tension à venir entre Mbappé et Luis Enrique, Messi crache sur Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi à Toulouse, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient disputer leurs premières minutes officielles cette saison avec le PSG. Et, déjà, L'Equipe se pose la question de savoir si le natif de Bondy est Luis Enrique-compatible. En effet, le style de jeu prôné par l'Espagnol nécessite un gros pressing de la part des attaquants. Or, Mbappé n'a jamais été fan de pressing et de replacement. La réussite parisienne cette saison passera par la capacité du nouvel entraîneur à faire comprendre à son joueur le bienfondé de cette tactique. Et également du travail physique à l'entraînement. L'Equipe rappelle que l'effectif parisien, depuis que le Qatar est arrivé, est plutôt allergique au foncier (tensions avec le préparateur de Thomas Tuchel, Lionel Messi qui s'entraînait à la carte...).

"Venir au PSG, c’était ni souhaité, ni prévu"

En parlant de Lionel Messi, l'Argentin a balancé un énorme scud au PSG hier soir en conférence de presse avec l'Inter Miami en affirmant qu'il n'avait pas voulu y signer en 2021 : « Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG, c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami ». Le champion du monde fait une fois de plus la preuve de son ingratitude, lui qui n'a eu aucun problème à prendre l'argent du Qatar pendant ses deux années dans la capitale...

