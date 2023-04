PSG : un ancien de l'OM s'est rêvé en rival de Messi et prévient Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Présenté comme un phénomène à ses débuts professionnels avec l'Inter en 2007, à seulement 17 ans, Mario Balotelli n'a pas connu une carrière à la hauteur des espoirs placés en lui. Tête de lard indisciplinée, l'attaquant a plus fait parler de lui pour ses coups de sang ou sa vie privée que pour ses exploits balle au pied. A 32 ans désormais, il évolue en Suisse, au FC Sion, et commence à comprendre qu'il est passé à côté de quelque chose de grand. C'est ce qu'il a confié dans le podcast Muschio Selvaggio, quand il a évoqué son rapport avec son ancien agent, Mino Raiola :

"Si Messi et Ronaldo ont autant de Ballons d'Or, c'est de ta faute"

"Il me répétait toujours la même phrase : "Si Messi et Ronaldo ont autant de Ballons d'Or, c'est de ta faute". Il avait raison, j'ai trop souvent joué à 20%..." Fan de l'Argentin, Balotelli voit Kylian Mbappé et Erling Haaland lui succéder pour le titre de meilleur joueur de la planète mais il estime que deux joueurs du Calcio pourraient leur faire de l'ombre : "Tant que Messi jouera, je continuerai de dire que c'est lui le plus fort en circulation. Après, peut-être que ce sera au tour de Haaland et Mbappé. Mais attention aussi à Leao et Osimhen : avec la bonne mentalité, ils peuvent arriver au niveau d'Erling et Kylian".

Balo si racconta da Fedez: "Sono milanista ma amo ancora l'Inter. E la lite con Mou..." https://t.co/AVOrCMTVQJ — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 24, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur