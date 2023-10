PSG : une légende de l’OL applaudit Mbappé pour son chambrage à Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si beaucoup de spécialistes ont joué les vierges effarouchées par l’attitude de Kylian Mbappé, qui a chambré le stade Francis-le-Blé après son doublé sur Brest – PSG (2-3), le Bondynois a, de son côté, assumé son attitude en la justifiant face aux chants des ultras bretons.

« Bravo messieurs, bravo Kylian »

Alors que l’attitude du capitaine de l’équipe de France a déplu à son entraîneur Luis Enrique mais aussi au coach du SB29 Eric Roy et au milieu Hugo Magnetti qui s’est demandé si Mbappé aurait « le courage de faire la même chose contre le Bayern et le Real », le Parisien assume son geste… pour le plus grand bonheur de Sidney Govou.

Sur X (anciennement Twitter), le septuple Champion de France avec l’OL a applaudi Mbappé : « Quand tu chambres, il faut accepter de te faire chambrer en retour ! Les insultes, non. Le chambrage, j’adore. Bravo messieurs, bravo Kylian. On va peut-être arrêter de traiter les joueurs comme des porte-maillots, symboles d’éthique, etc. »

Qd tu chambres il faut accepter de te faire chambrer en retour ! Les insultes non le chambrage j’adore. Bravo messieurs,bravo Kyllian. On va peut être arrêter de traiter les joueurs comme des portes maillots .symboles d’éthique etc. — Govou Sidney (@GovouSidney) October 29, 2023

