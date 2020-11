PSG : une stratégie cachée derrière la sortie polémique de Leonardo sur Marseille ?

La prise de parole de Leonardo, le directeur sportif du PSG, était très attendue en début de semaine. Finalement, elle a fait l'actualité pour une raison surprise. Les propos du directeur sportif brésilien évoquant Marseille comme une ville de foot, au contraire de Paris, ont fait vivement réagir.

Ces dernières heures, la réponse la plus vive est venue du Collectif Ultras Paris, qui n'a bien évidemment pas apprécié et a demandé une entrevue avec Leonardo pour clarifier la situation. Pas certain que cette requête soit acceptée, explique d'ailleurs l'Equipe, qui rappelle que le directeur sportif brésilien a toujours refusé de les rencontrer.

Leonardo a éclipsé Tuchel ou la C1

Mais surtout, le quotidien soulève une hypothèse qui fait du sens. Si la déclaration de Leonardo avait en réalité un sens caché ? « De nombreux observateurs ne veulent donc pas l'accabler, avançant qu'il a surtout tenté, à travers cette déclaration, de déplacer les problèmes et de donner un peu d'air à l'équipe ». Il est vrai que cette polémique éclipse depuis quelques jours le cas Tuchel ou les difficultés en C1. Un joli coup du dirigeant brésilien ?