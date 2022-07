Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La grosse info : le PSG songe à une prolongation de Messi Le journal espagnol, Marca, croit savoir que le Paris Saint-Germain discuterait d'une prolongation d'un an de Lionel Messi jusqu'en juin 2024. Le club de la capitale croierait que le meilleur de la Pulga "est à venir" et le "facteur commercial" est une raison supplémentaire de pousser. Le PSG voudrait prolonger Messi, le Real Madrid vise un nouveau crack de Bundesliga

PSG - Mercato : Lionel Messi repousse à décembre les discussions sur sa prolongation !

Podcast Men's Up Life

Mais aussi...

Ousmane Dembélé Credit Photo - Icon Sport

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

GREEN DE STAR ! ⭐️💚

Bon dans les buts, amoureux des Verts, Etienne Green incarne le talent et l'avenir de l'ASSE.

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/kDSPZt3DF4 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 12, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain veut prolonger Lionel Messi, Ousmane Dembélé prolonge enfin au Barça, Cristiano Ronaldo recalé par Chelsea... découvrez les infos de ce jeudi 14 juillet.

Fabien Chorlet

Rédacteur