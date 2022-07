Le PSG voudrait prolonger Messi, le Real Madrid vise un nouveau crack de Bundesliga

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

AS : « Courtois veut tout »

Le quotidien pro-Real Madrid appuie sur l'appétit de titre de Thibaut Courtois qui vise « sept titres » cette année dont le trophée Lev Yashin de meilleur gardien du monde. Cela parle aussi de la reprise des internationaux merengue (Rüdiger, Tchouaméni, etc.) qui reviennent ce jour à Valdebebas. Côté FC Barcelone, l'arrivée de Raphinha est saluée tout comme les débuts de plusieurs joueurs face à Olot (1-1) hier en amical. Enfin, la présentation de Witsel à l'Atlético fait parler avec sa phrase : « C'est la meilleure équipe de ma carrière ».

Marca : « Le PSG veut une année de plus de Messi »

C'est l'information de la matinée en Espagne et elle concerne le PSG. Marca croit savoir que Paris discute d'une prolongation d'un an de Lionel Messi jusqu'en juin 2024. Le club francilien croierait que le meilleur de Messi « est à venir » et le « facteur commercial » est une raison supplémentaire de pousser. Cela parle également d'un intérêt du Real Madrid pour la pépite anglaise du Borussia Dortmund Bellingham ainsi que de l'arrivée de Raphinha au Barça et la présentation de Witsel à l'Atlético.

Sport : « Golazo pour la première »

Sport revient sur le nul du Barça en amical à Olot (1-1) avec le but sublime d'Aubameyang sur une passe décisive « sensationnelle » de Ter Stegen. Il est aussi question de l'ultimatum posé par Manchester United à Frenkie De Jong et de l'arrivée de Raphinha, qui passe sa visite médicale et s'entraînera aujourd'hui avec l'équipe de Xavi en attendant d'être présenté aux médias.

Mundo Deportivo : « Hola Culés »

L'arrivée du Brésilien Raphinha et l'annonce possible aujourd'hui de la prolongation d'Ousmane Dembélé font la Une. Il est aussi question des débuts « sans rythme mais avec des étincelles » du Barça face à Olot (1-1).