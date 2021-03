Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La grosse info : Mbappé-Haaland, destins liés

Les deux plus grandes promesses du football mondial, Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont courtisées par les géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais chaque jour apporte son lot de rumeurs contradictoires.

Mais aussi…

