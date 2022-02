Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé aurait refusé la dernière proposition du Paris Saint-Germain qui était assortie d’un chèque en blanc. Le club de la capitale lui laissait ainsi la possibilité de déterminer le montant de son futur salaire.

Erling Haaland Credit Photo - Icon Sport

Pour résumer

Mbappé refuse la nouvelle offre du PSG, le clan Haaland tacle le Real Madrid, on en sait plus sur l'avenir de Zidane, Pogba et Saliba... découvrez les infos du jour.