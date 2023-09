PSG : Edinson Cavani déchante et s'agace à Boca Juniors

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Passé de Valence à Boca Juniors cet été, Edinson Cavani ne réalise pas de grands débuts en Argentine. L'ancien attaquant du PSG (36 ans) n'a marqué qu'un but en 9 matches toutes compétitions confondues et il est de plus en plus critiqué. Non seulement El Matador est maladroit, mais il prend aussi la place du chouchou de la Bombonera, l'ancien marseillais Dario Benedetto.

Une altercation en conférence de presse

Muet depuis sept matches, Cavani s'est vu reprocher son inefficacité en point presse après la demi-finale aller de Copa Libertadores face à Palmeiras (0-0), jeudi, et il s'est emporté. A un journaliste qui lui a dit qu'il avait raté « trois occasions nettes», l'Uruguayen a eu cette réponse : "Mais de quelles occasions nettes tu parles. Tu penses que ce sont de grosses occasions quand le ballon arrive aussi fort ?". Enervé, "Edi"...

