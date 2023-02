PSG, FC Barcelone - Mercato : Daniel Riolo a une position radicale sur l’avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La prolongation de Lionel Messi (35 ans) au PSG ne fait pas l’unanimité. Ce peu de le dire suite aux déclarations fortes de Daniel Riolo sur le sujet. Hier soir, le polémiste s’en est en effet donné à cœur joie quant à l’avenir du crack argentin dans la capitale. Pour lui, c’est non, non et non !

« Je ne pourrais pas parler avec quelqu'un de censé avec un cerveau normal qui me dit que c'est une bonne idée de prolonger Messi », a-t-il tonné à l’antenne de l’After. Lancé sur l’idée de Christophe Galtier de vouloir donner les clés du PSG à Messi contre le Téféfé (2-1), Riolo a alors vu rouge.

« Il n’y a qu'à copier l'Argentine si on croit que c'est comme ça qu'on joue au football, a-t-il soufflé. Il faudra juste m'expliquer dans quel club on a gagné la Ligue des champions de cette manière. » Aux dernières nouvelles, le clan Messi doit rencontrer la direction du PSG d’ici fin février pour prolonger.