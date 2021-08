PSG, FC Barcelone - Mercato : Guardiola dit non pour Messi, champ libre pour Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Champ libre pour Paris sur Messi ? Alors que Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone comme l’a confirmé le club catalan, la planète football cherche désormais à savoir où Lionel Messi va poursuivre sa carrière. Si le PSG préparerait déjà le contrat de l’Argentin selon Fabrizio Romano, un autre potentiel prétendant a refermé la porte.

En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a forcément été interrogé sur le sujet. L’entraineur de Manchester City qui a côtoyé Messi au FC Barcelone, a affirmé que « Leo n’est pas dans nos plans ». « Nous avons investi sur Jack Grealish (ndlr : 117 millions d’euros) et il portera le numéro 10 car nous avons été convaincus par lui et nous pensions que Leo resterait au Barça ». Avec cette annonce, le PSG semble désormais un peu plus libre sur ce dossier même si AS, a révélé aujourd’hui que Chelsea s’intéresserait également à Lionel Messi.

