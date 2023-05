PSG, FC Barcelone - Mercato : le nouveau contrat signé de Messi a fuité, il est vertigineux !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’avenir de Lionel Messi commence sérieusement à s’éclaircir. Présent hier soir à la cérémonie des prix Laureus, où il a été doublement récompensé, l’attaquant du PSG a trois offres fermes entre les mains : le PSG, l’Inter Milan et Al Hilal. Si José Alvarez et Dario Montero assurent qu’il n’a pas encore pris sa décision, Marçal Llorente continue d’affirmer qu’il a d’ores et déjà choisi de signer en Arabie saoudite.