PSG – Mercato : après Gonçalo Ramos, un nouveau membre de l'écurie Jorge Mendes visé ?

Après Manuel Ugarte, le PSG pourrait bien ajouter un nouvel élément à son milieu de terrain. Alors que Gonçalo Ramos semble être sur le point de rejoindre les rangs du club de la Capitale, Paris - par le biais de Luis Campos - envisage de se lancer dans le dossier d'un nouveau protégé de Jorge Mendes.

Le PSG vise Matheus Nunes

Avec un total de deux buts et deux passes décisives en 41 matchs la saison dernière, Matheus Nunes (Wolverhampton) serait en effet ciblé. Selon Sports Zone, l'éventualité de sa venue prend de l'ampleur. Au point même qu'un accord serait en cours de négociation. Ancien pensionnaire du Sporting Portugal, Matheus Nunes viendrait à garnir l'impressionnante galerie Gestifute du PSG s'il signait. Une escouade qui commence d'ailleurs à contrarier sérieusement Nasser Al-Khelaïfi et la branche non Mendes du vestiaire...

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Le duo Campos - Mendes veut encore frapper.



▫️Pour Campos, Matheus Nunes est désormais bien plus qu’une piste crédible et elle prend de l’ampleur. Il cherche déjà à trouver un accord avec le joueur.



À Nasser et au coach de trancher. ⏳ https://t.co/gNeyVNUirh pic.twitter.com/qlDo8I25uU — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 6, 2023

