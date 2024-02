PSG Mercato : après Mbappé, un départ juteux programmé cet été ?

22 matches, 5 buts et une passe décisive. Le bilan de Gonçalo Ramos (22 ans) pourrait être meilleur dans les rangs du PSG, où il a posé ses valises cet été. Problème: l’attaquant portugais ne bénéficie que d’un crédit limité auprès de Luis Enrique et son positionnement pose souvent problème à la star Kylian Mbappé (25 ans).

Même si le PSG affirme haut et fort qu’il compte sur lui, un départ juteux pourrait s’organiser cet au prochain mercato. Selon Ekrem Konur, trois clubs de Premier League dont le nom n’a pas fuité auraient déjà prévu de passer à l’action cet été. Ramos est estimé à 50 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt.

3 Premier League clubs are planning to make a move for PSG's 22-year-old Portuguese striker Gonçalo Ramos in the summer transfer window.



