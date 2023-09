PSG - Mercato : Campos et al-Khelaïfi ont réussi un petit miracle à 300 M€ cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Luis Campos ne semble toujours pas faire l’unanimité au PSG. Pourtant, ce qu’il a réussi en compagnie de Nasser al-Khelaïfi au mercato estival ressemble à un miracle avec l’arrivée de 12 joueurs et de nombreux départs dont le plus significatif a été celui de Neymar, vendu 80 M€ à Al-Hilal.

Un chiffre d’affaires supérieur à 800 M€, une première !

Pour mener à bien la refonte de son effectif, le champion de France 2023 a dépensé entre 300 et 350 M€ sur le marché des transferts et, en parallèle, vendu pour un peu plus de 100 M€, en attendant les cessions espérées de Marco Verratti et Julian Draxler. L’été dispendieux du PSG a un temps pu faire craindre une mise en danger vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA mais, pour la première fois de son histoire, le club de la capitale affiche un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 800 M€ !

L’autre élément qui explique cette bonne santé réside dans la réduction de sa masse salariale, avec les départs de Neymar, donc, Lionel Messi et Sergio Ramos. Ces bons résultats doivent être encore confirmés et validés par l’instance de contrôle des clubs de l’UEFA. Le PSG a jusqu’au 15 octobre pour envoyer ses comptes définitifs de la saison 2022-2023 et une estimation de ceux de la suivante. Mais, déjà, il a retrouvé un vrai équilibre financier.

🗞️ « Que notre joie demeure » : la une du journal L'Équipe du dimanche 10 septembre 2023



Lire l'édition : https://t.co/x913MslYqC pic.twitter.com/g8PwN9eY4R — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 10, 2023

