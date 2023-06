PSG - Mercato : coup de théâtre pour José Mourinho !

Le PSG se cherche un nouvel entraîneur et cette quête n’est pas encore prête à prendre fin. Pour remplacer Christophe Galtier, pas encore officiellement débarqué par Doha, le club de la capitale a sondé plusieurs coaches de différents profils : Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Xabi Alonso ou encore Thiago Motta.

En parallèle, le serpent de mer José Mourinho a un temps fait son apparition dans la liste mais ne ferait pas l’unanimité au sein-même du PSG. Si une surprise de dernière minute n’est pas encore à écarter au sujet du « Special One », on a appris qu’il avait refusé une offre juteuse venue d’Arabie saoudite. Selon Ekrem Konur, Mouinho a éconduit le club d’Al-Ahli pour rester à l’AS Rome... ou signer au PSG ?

🚨Jose Mourinho has rejected an offer from Saudi club Al-Ahli.🇵🇹🔴 #ASRoma 🟢#الأهل https://t.co/fhzmOYO7KB pic.twitter.com/dcHI9bM8cE