PSG - Mercato : deux départs de taille programmés après Mbappé ?

Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais, l'attaquant français pourrait ne pas être le seul. D’autres, en effet, seraient devenus indésirables.

Gianluigi Donnarumma et Fabian Ruiz seraient effectivement sur le départ, selon SPORTS ZONE. Le gardien italien pourrait être transféré, notamment en raison du conflit entre son agent et le club de la capitale. Ruiz, lui, partirait en prêt afin qu’il puisse se relancer. Le PSG continue de faire parler de lui, alors qu’officiellement, aucun coach n’est arrivé.

🚨↩️ Fabian #Ruiz could leave #PSG in the summer also for a temporary agreement.



‼️ #Paris decided to open also for a loan (with buy option) given the fact that the 🇪🇦 midfielder is no longer part of the plans of the 🇫🇷 club. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/Z2oAYSvdgA pic.twitter.com/w1Ac7PGJP7