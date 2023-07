PSG - Mercato : offre de 50 M€ pour un attaquant, double coup dur pour Kane et Bounou

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Un coup de balai historique est annoncé au PSG. Alors que Kylian Mbappé pourrait filer au Real Madrid et Marco Verratti à Al Hilal un autre joueur emblématique pourrait quitter le club de la capitale par la petite porte cet été : Marquinhos (29 ans) ! Le capitaine brésilien ne sera pas retenu en cas de belle offre, ce qui pourrait aider le PSG à avancer sur de nouvelles recrues... comme Harry Kane (29 ans) et Yassine Bounou (32 ans), tous deux désirés par Luis Enrique et son staff technique. Sauf que la réalité est plus compliquée à cause d’un club aux dents longues : le Bayern Munich.



Le Bayern torpille le PSG

Le Rekordmeister entend torpiller ces deux pistes. D’après Bild, il serait ainsi enfin enclin à dépasser la barre symbolique des 100 millions d’euros - ce qu’il se refusait à faire par principe jusqu’à maintenant - afin d’arracher Kane à Tottenham. L’attaquant anglais est la priorité de Thomas Tuchel en attaque. Dans les buts, celle-ci pourrait devenir Bounou. Si David De Gea plaît au Bayern, le club allemand cherche à combler le départ de Yann Sommer, de plus en plus proche de l'Inter Milan, et la convalescence de Manuel Neuer et aurait le portier marocain comme autre priorité. Le PSG peut faire la moue, lui qui est aussi placé sur le dernier rempart du Séville FC.

Par ailleurs, L'Équipe croit savoir que le PSG a formulé une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur danois de l'Atalanta Bergame Rasmus Höjlund. Paris ne souhaite pas aller plus haut et attend la réponse du club italien, où le joueur de 20 ans est sous contrat jusqu'en juin 2027.

🚨 Le Bayern Munich est prêt à dépenser + de 100M€ pour Harry Kane. Il est la priorité absolue en attaque 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[@kicker] pic.twitter.com/R5MF6XNOt0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2023

