PSG - Mercato : Galtier torpille les rumeurs Zidane, Mancini et Motta

Une élimination peu glorieuse dès les 8es de finale de la Champions League, une autre tout aussi catastrophique en Coupe de France face à l'ennemi marseillais, une incapacité à gérer les ego et à imposer ses idées : Christophe Galtier vit une première année très compliquée au PSG. Au point que peu le voient rester au-delà de juin. Zinédine Zidane, Roberto Mancini, Thiago Motta... De nombreux noms de potentiels successeurs ont déjà filtré dans la presse.

Mais ce vendredi en conférence de presse, le Marseillais s'est montré très clair : pas question de partir de son propre chef. D'ailleurs, il assure déjà travailler sur le prochain exercice ! "Oui, je me sens légitime d’être toujours l’entraîneur du PSG. Avec Luis (Campos) et le président, on prépare la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va constituer l’effectif. Mais l’important pour moi, aujourd’hui, reste les dix derniers matches."