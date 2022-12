PSG - Mercato : la bataille déjà perdue pour Joao Felix ?

João Félix attise les convoitises ! Tout juste éliminé de la Coupe du Monde avec le Portugal, l’attaquant de 23 ans cherche une porte de sortie pour quitter l’Atlético de Madrid dès cet hiver. Des rumeurs d’un départ qui sont confirmées par le président des Colchoneros, « La relation entre Simeone et Felix n'est pas bonne et sa motivation n'est pas la meilleure. C'est raisonnable pour lui de penser à partir, mais j'aimerais qu'il reste avec nous, même si ce n'est pas l'idée du joueur. » avait lancé Miguel Angel Gil Martin il y a quelques jours sur TVE.

Pour renfoncer son attaque, le PSG ciblerait João Félix depuis quelques temps. Il y a quelques jours, la presse annonçait même que le club de la capitale avait le dessus dans ce dossier. Cependant, selon les informations de Marca, Arsenal a pris l’avantage dans cette course. Le quotidien sportif espagnol explique que le point de chute le plus probable pour l’international portugais reste la Premier League où Manchester United, Aston Villa et Chelsea lui font les yeux doux. Prochainement, le Bayern Munich pourrait même rentrer dans la dance, affaire à suivre…

Where would you like to see Joao Felix playing next? 🤔🇵🇹 pic.twitter.com/rkxZ4I0KOd