PSG Mercato : le coach de Manchester prend position sur l'avenir de Sancho

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information de @PSGInside_Actu, qui assure que le club de la capitale va formuler une offre pour Jadon Sancho dans les prochains jours. Le temps presse pour Paris puisque le championnat redémarre vendredi prochain et que le mercato ferme ses portes dans trois semaines. Pour ce qui concerne l'ailier anglais, il est possible que Manchester United bloque finalement sa sortie.

"Je suis sûr qu'à l'avenir, il tirera des pénaltys"

En effet, Sancho et son manager, Erik ten Hag, semblent avoir fait la paix après des débuts très tendus. Le joueur, revenu de son prêt à Dortmund, a fait toute l'avant-saison avec les Diables Rouges et il a joué hier contre City lors du Community Shield (1-1, 6 t.a.b. à 7), entrant à la 83e minute. Il a d'ailleurs manqué le quatrième tir au but de la série, qui aurait pu donner la victoire à ses couleurs.

Interrogé sur cet échec, Erik ten Hag a répondu en laissant entendre que l'ailier aurait d'autres occasions d'en tirer, ce qui sous-entend qu'il restera à MU cette saison : "Je n'avais aucun doute à son sujet. C'est un très bon tireur de pénalty et (samedi) il a raté, mais cela fait partie du jeu. Je suis sûr qu'à l'avenir, il tirera des pénaltys".

