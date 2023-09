PSG - Mercato : la réponse cinglante d'al-Khelaïfi à Leipzig pour Xavi Simons

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Xavi Simons est prêté cette saison sans option d'achat au RB Leipzig par le PSG, le directeur sportif du club allemand, Max Eberl, a confié ce lundi qu'il voudrait conserver le milieu de terrain néerlandais à l'issue de son prêt. "Xavi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024." VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE XAVI SIMONS Cette sortie a provoqué la colère d'al-Khelaïfi D'après le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, Nasser al-Khelaïfi n'aurait pas apprécié cette sortie. Le président parisien aurait alors pris son téléphone pour appeler le directeur sportif du RB Leipzig pour lui faire comprendre que le deal était simplement un prêt sec et que Xavi Simons fera son retour à Paris l'été prochain. #Nasser n'a pas apprécié le discours, du directeur sportif du RB Leipzig. D'ailleurs le président du #PSG l'a contacté en début de semaine pour lui faire comprendre que le deal c'était bien un prêt et à la fin de saison, retour au Paris Saint-Germain. A Paris, on ne comprend pas… https://t.co/PzTYhdnPzg pic.twitter.com/EUGJrwhAU0 — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après la sortie médiatique du directeur sportif du RB Leipzig, Max Eberl, sur Xavi Simons, prêté cette saison sans option d'achat au club allemand par le PSG, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, aurait haussé le ton.

Fabien Chorlet

Rédacteur